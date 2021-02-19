Гривна укрепляется, а государство остается бедным. Бюджет не пополняется, в Пенсионном фонде дефицит – поэтому Минфин продает Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
Об этом рассказывает журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для Знай.uа.
Она напомнила, что с МВФ Украине на этот раз договориться не удалось. Переговоры продолжатся, но от нас требуют большего прогресса.
«Не хотите, чтобы вам диктовали условия зарубежные партнеры – делайте так, чтобы не пришлось занимать денег. Украина может не брать кредиты, потенциал для этого есть, но мешает коррупция. А она, думаю, будет искоренена еще не скоро», - считает Котенкова.
По ее прогнозам, гривна укрепилась ненадолго. А потом будет скачок доллара и инфляция будет расти – что, конечно, ухудшит состояние экономики.
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Как утверждают эксперты, истинные причины укрепления гривны – продажа Украина государственных бумаг под невероятно выгодный процент. Международные спекулянты покупают в Украине и продают ей назад ее ценные бумаги с хорошей прибылью: Нацбанк берет в долг у участников рынка, а возврат денег в срок гарантирует своим ценными бумагами. Сейчас продают, а потом будут покупать дороже.
Но никаких объективных причин для укрепления гривны нет, поскольку экономика находится в кризисе. Поэтому то, что сейчас происходит на валютном рынке, напрямую связано с большим количеством покупки ОВГЗ нерезидентами.
«Как договорятся с МВФ – пока непонятно, но если не будет траншей, то доллар скоро вернется к старой отметке. Тем более, в госбюджете заложили курс 29. Поэтому расти доллару есть куда. Цены будут расти. И все это скажется на простых украинцах», - подытожила Катерина Котенкова.
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