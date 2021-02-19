Главным претендентом на вхождение в коалицию может быть Юлия Тимошенко.

Об этом сказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в программе “Романенко Беседы”.

“Если у них 254 человека - им 30 достаточно вывести, для того, чтобы начинать разговор о новом коалиционном правительстве. Либо перестанут голосовать. О новом коалиционном правительстве. И понятно, что голоса за отставку Шмыгаля точно есть. Оппозиция с удовольствием проголосует. Конечно же, в первую очередь ОПЗЖ, с удовольствием проголосует, по понятным причинам, Юлия Владимировна тоже у нас проголосует, потому что она в принципе один из главных претендентов на вхождение в коалицию. Порошенко токсичный для них… У Юлии Владимировны есть фракция, Юлия Владимировна, при всех своих недостатках, которые ей приписывают - имеет опыт управления в кризисных, тоже, ситуациях”, - сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что у Юлии Тимошенко очень тяжелая рука, поэтому управляет она иногда с перегибами.

“А им как раз, в принципе, возможно, такую и нужно. Потому что все-таки программа есть, все-таки новый курс, который она презентовала на президентских выборах - в принципе, очень неплохая премьерская программа. Может быть, какие-то шероховатости, но в принципе она может сделать. Второе, понятно, что Юля - это единственная, которая может сломить голову “Нафтогазу”, который просто охамел. А “Нафтогаз”, кстати, втягивает Зеленского еще в один конфликт. Уже в контроле над розницей”, - добавил Загородний.

Напомним, как сообщалаPoliteka, Чаплыга заявлял о том, что время монобольшинства закончилось – пришло время коалиции.

ТакжеPoliteka сообщала, что также он отметил, что “Слуги народа” могут противопоставить амбициям Разумкова альянс с Тимошенко.