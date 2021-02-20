За 2020 год операторы системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети подключили 2582 новых солнечных электростанций

Это практически треть от всех установленных домашних солнечных электростанций в Украине.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, в 2020 году украинцы установили 8 тысяч домашних СЭС. Теперь общее количество просьюмеров в Украине – 30 тысяч. К сетям операторов систем распределения ДТЭК Сети подключено 8491 объекта.

По словам генерального директора ДТЭК Сети Иван Гелюха, компания активно содействует подключению объектов зеленой генерации и доступности для клиентов: «ДТЭК трансформирует бизнес согласно Новой стратегии 2030, которая основана на принципах ESG и Целях Устойчивого развития ГД ООН. Лидер подключения солнечных электростанций к сетям в Украине – ДТЭК Днепровские электросети. В 2020 году к сетям ОСР мы подключили 1404 новые домашние СЭС, а всего в области их уже – 4017».

В ДТЭК Сети отмечают, что спрос на подключение малой распределённой генерации к инфраструктуре электросетей остается стабильно высоким. Количество домашних СЭС существенно увеличилось во всех регионах, где работают ОСР компании. Так, в ДТЭК Киевские региональные электросети – 559 новых СЭС (общее количество – 2344). В ДТЭК Киевские электросети – 41 новых СЭС, всего объектов просьюмеров - 222. ДТЭК Одесские электросети присоединил 328 новых СЭС, всего подключено – 1273. В ДТЭК Донецкие электросети – 250 новых СЭС, общее количество – 635. ДТЭК Днепровские электросети присоединил 1404 новых СЭС, а всего в области их 4017.