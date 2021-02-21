Государственное предприятие «Гарантований покупець»18 февраля 2021 успешно продало 12 компаниям весь объем «зеленой» электроэнергии, выставленной на аукционе

Как сообщает пресс-служба, предприятие предложило покупателям более 131 тысяч МВт • ч базового и дневной нагрузке для отдельных часов суток, поскольку объемы «зеленой» энергии зависят от погодных условий.

Средневзвешенная цена реализованной продукции составила 1537 грн / МВт • ч, или 1,54 грн за кВт-час.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. шныряли обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска «зеленых» аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.