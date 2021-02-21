Средневзвешенная оптовая цена электроэнергии (на «рынке на сутки вперед») в 2020 году была заниженной и не давала возможности тепловым электростанциям закупать дополнительные объёмы угля, чтобы заместить производство на блоках АЭС, находившиеся в затяжных ремонтах

Об этом сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета «Донбассэнерго» Юрий Саква.

«Средневзвешенные цены на РДН в ОЭС Украины в 2020 году составили: первое полугодие - 1301 грн / МВт * ч, второе полугодие - 1398 грн / МВт * ч. Были ли эти цены на электричество ТЭС достаточными, чтобы закупить дополнительное угля для замещения производства электроэнергии блоков АЭС? Однозначный ответ - нет», - сообщил эксперт.

Он отметил, что уголь собственной добычи для компенсации работы АЭС недостаточно, поэтому единственным выходом был импорт топлива.

«Максимальная предельная цена угля для закупки по импорту в такой цене на электричество составляет примерно 1100 грн / т, или ~ 40 $ / t (на калорийность 6000 и без затрат на доставку / фрахт до границы, перевалку, и расходов на доставку к ТЭС железной ). Зато на API2 и APИ4 в 4кв 2020 - 1-м квартале 2021 цена на уголь колебалась в диапазоне $ 65 - 70 за тонну », - пояснил эксперт.

Поэтому искусственно заниженные цены на РДН не позволяли тепловым станциям закупать импорте угля, чтобы компенсировать падение производства электроэнергии на АЭС, произошло в 4 кв 2020 г..

Это и стало причиной резкого уменьшения запасов угля на складах генерирующих компаний.

«При такой цене на РДН тепловая генерация не могла купить уголь по импорту», ​​- подытожил эксперт.

Напомним, из-за срыва сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях, ТЭС с октября 2020 несут повышенную нагрузку, чтобы покрыть потребности энергосистемы.

В 4 квартале 2020 года, ТЭС увеличили производство более чем на 50% по сравнению с прогнозным балансом. Это привело к ускоренному срабатывания запасов угля, которые на начало отопительного сезона (15 октября) составляли рекордные 2800000 т.

Повышенная нагрузка на ТЭС привело не только к ускоренному срабатывания угля, а я к повышенной аварийности блоков.