Защита информационного пространства - это то, на чем сосредотачивают свое внимание развитые европейские страны. Так почему Украина не должна защищать себя в информационной войне

Такое мнение высказала в своем блоге журналистка Екатерина Котенкова, комментируя закрытие трех телеканалов в Украине.

В частности, она привела пример, что с 15 февраля Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил ретрансляцию телеканала «Россия РТР» в стране на один год. Как написал в Твиттере председатель совета, «мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать». Министр иностранных дел Латвии Ринкевичс в эфире московского телеканала «Дождь» объяснил, что надо проводить четкие границы между свободой слова и информационной войной.

«Почему у нас не должны защищать информационное пространство. Информационная война - с нее все началось и продолжается в том же духе. И телеканалы - это только часть лжи в Украине. Почему люди готовы продавать за копейки свою Родину?» - говорит Екатерина Котенкова.

По мнению експерта, российские пропагандисты - это настоящие машины для лжи. Они говорят то, что им приказывают. И остается только догадываться, как они будут вести себя, когда режим Путина начнет падать - не начнут ли первыми поливать его грязью.

«Конечно, трудно изменить мышление сторонников «русского мира», я бы сказала, это бесполезно, один Бог только знает, что в головах у этих людей. Но таких людей не так много, что не может не радовать. Руководство нашей страны, я считаю, просто обязано защищать наше информационное пространство. Уже давно было пора закрыть пророссийские телеканалы. Деньги - вот что является главной целью. И надо лишить возможности зарабатывать тех, кто поддерживает эту информационную войну против своих же. По крайней мере, не будет возможности вредить нашей стране», - сказала Екатерина Котенкова.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала, что украинцам будут назначать пенсии по-новому,

Также она назвала причины укрепления гривны.