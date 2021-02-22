С кем выгоднее сотрудничать Украине? С Россией и Белоруссией или с европейскими странами? Развернутый ответ и анализ ситуации на данный момент дал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24» .

Гость программы объяснил и привел пример как различать стратегическую и тактическую выгоду.

«Каков критерий этой выгоды? Допустим, я сейчас достаю из кармана сто гривен, кладу на стол и говорю: дайте мне, пожалуйста, на пять минут ключи от вашей машины. Тактически это для вас выгодно, но стратегически я, извините, сяду в вашу машину без прав и расколупаю её», - подчеркивает гость программы.

Представитель института уверен, что Россия не должна рассматриваться как политический партнер, говоря о сотрудничестве в экономическом аспекте. Эксперт акцентирует внимание на том, что у РФ не будет возможности двигаться технологически, если страна окончательно не выйдет с изоляции, а следовательно, не сможет соответствовать технологической базе более высоких стандартов.

Тышкевич считает, что можно изменить план действий и зарабатывать на сотрудничестве с Россией не в политических целях, однако ни в коем случае не стратегические отношения между государствами.

Игорь отмечает, что проблема правительств в разные времена - это стратегический вопрос, который нарушается, независимо от того, кто является президентом.

По словам эксперта, под стратегией в нашей стране подразумевают план развития на следующие 5 лет, в случае с Китаем он состоит на целых 50 лет.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, почему украинской власти нельзя закрывать границы.

Также Тышкевич предложил способ разрешения украино-венгерского конфликта.