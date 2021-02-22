Обеспечить людей украинским газом по справедливой цене требует от власти партия «Наш край»

Об этом заявил нардеп Сергей Шахов.

По его словам, власти признали, что население потребляет украинский газ, стоимость которого намного ниже европейского. Поэтому цена на него должна быть справедливой.

"Недавно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко Витренко заявил что себестоимость добычи украинского газа составляет 2,6 гривны за кубический метр. Но, по его мнению, продавать его по такой цене населению нельзя, поскольку прибыль от этого газа идет в бюджет.

Также Витренко сообщил, что весь он идет на нужды людей и теплокоммунэнерго. Таким образом власти признали, что годами продавали людям газ по завышенной цене. «Наш край» требует поставлять газ людям по справедливой цене», – отметил он.

Власти невыгодно продавать украинский газ без надбавок, убежден Шахов.

«Понятно, почему власть не хочет продавать украинский газ без надбавок: ей выгоднее завести средства от продажи газа по завышенной цене в государственный бюджет, откуда их потом легче украсть, чем поставлять газ населению по справедливой цене», – пояснил парламентарий.

"Наш край", подчеркнул Шахов, требует от властей обеспечить поставки украинского газа населению по его себестоимости с небольшой фиксированной надбавкой.

«Украинцы не должны платить коррупционный налог», – подытожил Сергей Шахов.

Напомним, 18 января 2021 года Кабинет Министров Украины принял постановление 25 которым ограничил цену на газ для бытовых потребителей максимумом в 6,99 грн/м3.