Увеличение тарифа на передачу электроэнергии приведет к углублению кризиса в промышленности и росту неплатежей

Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах



"У нас образцовый промышленный кризис. Как пример: за прошлый год промышленность Украины упала около минус 5, 2%. А такие стратегические отрасли, как машиностроение - на минус 18%. Поэтому намерения повысить тарифы для промышленности на выходе будут иметь только углубление и промышленной и социально-экономического кризиса, и рост кризиса неплатежей», - сказал Кинах.



По его мнению, правительство должно найти комплексное решение проблемы энергетики, чтобы не углублять кризис в промышленности и не снижать конкурентоспособность отечественных предприятий, особенно базовых отраслей.



«Когда формируется дисбаланс и тарифы на электрическую энергию растут высокими темпами, платежеспособность промышленности уменьшается. На выходе кризис, в первую очередь платежный. На сегодняшний день промышленность Украины еще более теряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне деиндустриализации, на фоне того, что Украина постепенно превращается в государство с сырьевой экономикой», - пояснил Кинах.



Ранее генеральный директор УНВА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что инициатива НКРЕКП снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.



В то же время экономический эксперт Андрей Новак подчеркнул: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.



Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ планирует повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.