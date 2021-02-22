Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен ввести санкции в отношении импортеров электрической энергии из России и Беларуси по аналогии с санкциями против поставок дизельного топлива.

Об этом сообщила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.

"Импорт электроэнергии должен получить такую же решительную реакцию СНБО, как и поставки дизтоплива. Под санкции должны попасть все контрагенты Кремля, в том числе и олигархи, которые решили обогатиться на импорте тока», - отметила нардеп.

По ее словам, импорт электроэнергии из России является не меньшей угрозой национальным интересам Украины.

«Только за полтора месяца Украина потратила на импорт российского тока почти 1 млрд грн. Российская электроэнергия подрывает основы энергонезависимости и обогащает узкий круг импортеров, которым Кремль через подконтрольное «Интеррао» решил продавать ток по демпинговым ценам», - подчеркнула нардеп.

Средства, которые импортеры зарабатывают на российском импорте с большой долей вероятности также идут на финансирование антиукраинской деятельности.

Импорт электроэнергии должен получить такую же решительную реакцию, как и поставки дизтоплива из России. Под санкции должны попасть все контрагенты Кремля, в том числе и олигархи, решившие обогатиться на импорт тока.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 500 млн кВт часов на сумму 800 млн грн. Крупнейшими импортерами являются «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука, «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.