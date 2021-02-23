Государство должно погашать долги перед производителями «зеленой» электроэнергии, но не путем уничтожения промышленности

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов в комментарии Минпром.

"Государству необходимо решать проблему долгов перед производителями зеленой энергии, которые достигли почти 50 млрд грн. Это важный вопрос, так как на кону стоит инвестиционный имидж страны. Но зачем, скажите, делать это ценой "убийства" целых отраслей промышленности, в частности, металлургии", - сказал Шпенов.

По его словам, принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах (№ 4167), который содержит практически невыполнимые для промышленных предприятий требования, а также повышения налога на выбросы СО2 нанесет мощный удар по отечественной промышленности.

"Украинская промышленность ждет от Минэнерго не повышения налога на выбросы СО2, а помощи иного рода. Для проведения экомодернизации вредных производств промышленникам необходимо, чтобы в парламенте был принят законопроект, по которому предприятия смогут направлять до 70% начисленного эконалога на внедрение экотехнологий. Бизнесу необходимо, чтобы и.о. министра убедил депутатов принять это важное решение", - подчеркнул Шпенов.



Депутат также напомнил, что у правительства есть иной инструмент для погашения задолженности перед «зелеными» инвесторами, использование которого не приведет к уничтожению промышленности, в частности через выпуск ОВГЗ для выплаты долгов.



«Долги перед зеленой энергетикой накопились вследствие неэффективного регулирования отраслью, в частности неудовлетворительной работы НКРЭКУ. Это проблема управления, и ее нужно решать административным путем. Саму задолженность – гасить облигациями, предлагать налоговые или иные равноценные стимулы», - подытожил Шпенов.



Ранее экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что правительство должно способствовать экомодернизации промышленности, а не усиливать налоговое давление. И вместо того, чтобы повышать уплату за выбросы СО2, необходимо вместе с парламентом и бизнесом создать условия для модернизации украинской экономики.



В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.



Напомним, генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт предупреждал: при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.