Украина не выходит с пятерки стран по рейтингу так называемого кумовского капитализма.

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в своем блоге “Честный взгляд на экономику”.

“Я вам сейчас расскажу о рейтинге, где Украина занимает одно из первых мест. Традиционно входит в пятерку. Это рейтинг так называемого кумовского капитализма. Да, вот есть такой рейтинг. Он создается, формируется журналом Economist. Одно из первых мест там традиционно занимает Россия, в пятерку входит также Гонконг, Малайзия, Филиппины и наша страна. Мы боремся там традиционно за четвертое-пятое место, но из пятерки практически никогда не выпадаем. На пятки нам пытается наступать Мексика, но мы сохраняем свои рейтинговые позиции”, - сказал Алексей Кущ.

Он отметил, что рейтинг кумовского капитализма - это рейтинг стран, где практически все экономические процессы формируются с помощью рентоориентированных элит.

“То есть, политических элит, которые нацелены на снятие вот этих сливок с экономики. Я называю это потоковая экономика. Известный российский политолог называл “экономика роз” - распил, откат и занос… Как раз политическая система, которая формирует вот эти рентоориентированные элиты - вот она и создает этот кумовской капитализм”, - добавил экономист.

По его словам, уже несколько десятков лет прибыль в Украине приватизируется в пользу рентоориентированных политических элит, при том, что убытки социализируются и переносятся на простое население, которое их компенсирует с помощью своих доходов.

“Поэтому понимание вот этого кумовского капитализма является одним из ключевых факторов для того, чтобы вообще осознавать причины пробуксовки нашей страны на пути дальнейшего развития”, - подчеркнул Кущ.

Напомним, как сообщала Politeka , по мнению эксперта, министр Петрашко осваивает коррупционные потоки, а экономикой в стране никто не занимается .