Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить более 25 тысяч рабочих мест и увеличить поступления в бюджет на миллиарды гривен. Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, которое состоялось в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.
«Если продолжается действие экспортной пошлины на действующем уровне, то мы можем смело говорить о сохранении 21,5 тысячи рабочих мест и создание около 3,5 тысячи новых рабочих мест. Мы можем говорить о бюджетных поступлениях всех уровней от активизации, продление деловой активности в ГМК на уровне 3 миллиардов гривен инвестиций», - рассказал Гужва.
Он также напомнил, что преимущества введения экспортной пошлины Украина уже ощутила. По его словам, благодаря действию пошлины на металлолом в последние несколько лет было сохранено около 30 тысяч рабочих мест, а государственный бюджет получил дополнительно миллиардные поступления.
«Экономический эффект действия этих мер (введение экспортной пошлины на лом – ред.) впечатляющий. Помимо сохранения рабочих мест, они обеспечили поступления от экспортной пошлины более 1 миллиарда долларов в бюджет. Еще 2,9 миллиарда гривен поступлений в бюджеты всех уровней обеспечила активизация деятельности ГМК и смежных отраслей», - рассказал Гужва.
Кроме этого, он подчеркнул, что переработка лома – один из путей выполнения «зеленого курса», ведь производство стали из металлолома намного экологичнее и экономичнее, чем из руды.
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«Каждая тонна повторно потребленного металлолома экономит 1,5 тонны выбросов СО2, почти 3 тонны железной руды, угля и затрат электроэнергии. Что это значит? Цели устойчивого развития - это самый большой, глобальный экологический тренд, который происходит по всему миру, начиная с принятия Парижской декларации», - пояснил эксперт.
Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлин на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья, и промышленность пойдет на спад.
В свою очередь ведущий инженер по импорту завода «Днепроспецсталь» Станислав Чередниченко подчеркнул: большинство развитых стран защищают своего национального производителя, чтобы помочь ему выжить в условиях кризиса, и Украина должна делать так же, чтобы спасти промышленность от банкротства и сохранить тысячи рабочих мест. Ведь пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом позволит стабильно работать металлургическим предприятиям.