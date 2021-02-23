Европейцы больше не видят в США надежного партнера и не нуждаются в их защите. Так заявил политолог Руслан Бортник в своем блоге и прокомментировал результаты социологического исследования компании Datapraxis и YouGov по поручению Европейского совета по международным отношениям.

Согласно исследованию, подавляющее большинство европейцев предпочитают сохранять нейтралитет в возможном конфликте США с Китаем или Россией. Такие результаты были и после опроса в 2019 году, что могло бы объясняться их недоверием Трампу, но такое мнение большинства респондентов подтвердилось и после избрания Байдена в 2021 году. Это говорит о том, что позиции респондентов в отношении геополитической солидарности существенно не изменились.

«Не менее 50%, респондентов в каждой исследуемой стране, а в среднем – 60%, хотели бы, чтобы их страны оставались нейтральным в конфликте между США и Китаем. Это касается даже стран с наибольшей долей тех, кто хотели бы встать на сторону США – Дании (35%) и Польши (30%). В остальных странах уровень поддержки США в конфликте с Китаем не превышает 25-26% (в среднем -22%). Это может отражать тот факт, что несмотря на то, что и европейцы, и американцы ужесточают свои подходы к Китаю, их долгосрочные цели несколько различаются», - говорит Бортник.

Он отмечает, что европейцы не хотят поддерживать какую-либо из сторон в случае конфликта между США и Россией и 59% респондентов в Европе желают сохранить позицию нейтралитета. Только жители Польши (36%) и Дании (40%) считают, что их странам нужно будет поддержать Америку, а среди респондентов из остальных опрошенных стран этот показатель не превышает 28%, и в среднем составляет 23% в Европе.

«В Европе все чаще становится вопрос о том, заменит ли Берлин Вашингтон в качестве «активной» столицы. Большинство респонденты из Франции, Испании, Дании, Нидерландов, Португалии и Венгрии с наибольшей вероятностью выбрали Германию как наиболее важную страну для партнерства, а не США. Со своей стороны в Германии, 38% выбрали Францию в качестве своего наиболее важного союзника. В Великобритании (55%), Польши (45 %), Италии (36%) и Швеции (36 %) с большей вероятностью поставят США на первое место по этому показателю», - рассказывает эксперт.

Исследование общественного мнения ECFR свидетельствует о том, что большая часть жителей Европы хотят видеть ее более суверенной и автономной. Они скептически относятся к усилиям Америки сдерживать подъем Китая или противодействовать РФ. Это вовсе не значит, что Европа более склоняется к партнерству с Китаем и Россией, но перспектива новой холодной войны их абсолютно не привлекает.

«К тому же европейцы считают, что не всегда могут полагаться на США в их защите. И следовательно, нужно вкладывать средства в собственную оборону Европы, а во многих экономических вопросах действовать более жестко даже в отношении США», - подытожил Бортник.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бортник рассказал, что большинство европейцев верят в успех ЕС.

Он также заявил, что немцы больше всех не доверяют американскому обществу.