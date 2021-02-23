Витренко провёл совещание с работниками «Восточного горно-обогатительного комбината».
На эту тему в своем новом выпуске «Правки Полякова» на YouTube размышляет народный депутат Антон Поляков.
«В ходе завещания он процитировал Адама Смита и прямо сказал работникам, что их предприятие нужно закрыть», - рассказал Поляков.
Далее он задался вопросом, какие можно сделать выводы из этой истории.
«Во-первых, о глубине понимания и.о. министра энергетики Украины экономических процессов в мире. В то время, когда все развитые страны втягиваются в торговые войны и упражняются в протекционизме, Витренко просто цитирует Адама Смита и выражает готовность пустить по миру тысячи рабочих, чтобы построить в Украине аграрную сверхдержаву», - убежден депутат.
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По мнению Полякова, Восточный ГОК обречён. У предприятия, входящего в десятку наибольших производителей урана (2%) и обеспечивающим 40% потребностей украинских АЭС в уране, шансов уцелеть нет.
«Восточный ГОК не нужен США, чей интерес – поставлять в Украину своё ядерное топливо с завода в шведском Вестеросе. Восточный ГОК не нужен украинской олигархии, ранее проявлявшей интерес исключительно к выстраиванию мутных схем вокруг предприятия с целью заработка», - добавляет Поляков.
Депутат уверен, что теперь судьба Восточного ГОК будет такой же, как и у «Мотор Сичи».
«Завод рано или поздно обанкротят и закроют, чтобы обеспечить сбыт продукции для Westinghouse и геополитическое доминирование США, где менеджеры и чиновники в XIX веке перестали цитировать Адама Смита, а к началу XXI века научились взращивать тех, кто живёт по его заветам», - резюмирует он.
Напомним, ранее Politekaсообщала, что по словам Землянского, нам необходимо разрабатывать сухопутную территорию и морской шельф газа.
Кроме того, Загородний заявлял, что либералы предлагают Украине рецепты, которые не работают ни в одной стране.