Витренко провёл совещание с работниками «Восточного горно-обогатительного комбината».

На эту тему в своем новом выпуске «Правки Полякова» на YouTube размышляет народный депутат Антон Поляков.

«В ходе завещания он процитировал Адама Смита и прямо сказал работникам, что их предприятие нужно закрыть», - рассказал Поляков.

Далее он задался вопросом, какие можно сделать выводы из этой истории.

«Во-первых, о глубине понимания и.о. министра энергетики Украины экономических процессов в мире. В то время, когда все развитые страны втягиваются в торговые войны и упражняются в протекционизме, Витренко просто цитирует Адама Смита и выражает готовность пустить по миру тысячи рабочих, чтобы построить в Украине аграрную сверхдержаву», - убежден депутат.

По мнению Полякова, Восточный ГОК обречён. У предприятия, входящего в десятку наибольших производителей урана (2%) и обеспечивающим 40% потребностей украинских АЭС в уране, шансов уцелеть нет.

«Восточный ГОК не нужен США, чей интерес – поставлять в Украину своё ядерное топливо с завода в шведском Вестеросе. Восточный ГОК не нужен украинской олигархии, ранее проявлявшей интерес исключительно к выстраиванию мутных схем вокруг предприятия с целью заработка», - добавляет Поляков.

Депутат уверен, что теперь судьба Восточного ГОК будет такой же, как и у «Мотор Сичи».

«Завод рано или поздно обанкротят и закроют, чтобы обеспечить сбыт продукции для Westinghouse и геополитическое доминирование США, где менеджеры и чиновники в XIX веке перестали цитировать Адама Смита, а к началу XXI века научились взращивать тех, кто живёт по его заветам», - резюмирует он.

Напомним, ранее Politekaсообщала, что по словам Землянского, нам необходимо разрабатывать сухопутную территорию и морской шельф газа.

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