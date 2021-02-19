Денис Шмигаль все ще очолює український уряд, але в суспільстві вже активно йдуть розмови про те, хто змінить його на цій посаді. Нерідко називається ім'я виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Ситуацію в програмі «Романенко. Бесіди» коментує керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

«Прем'єр Вітренко кінцем для президента Зеленського. По-перше, він не вміє тримати язик за зубами - наговорив вже стільки, що практично не залишилося ймовірності, що депутати за нього проголосують, тим більше що він налаштував проти себе Разумкова зверненням до Зеленського через голову парламенту», - вважає експерт.

На його думку, Вітренку все одно, на чому заробляти гроші - саме тому він висловився за співпрацю з Росією, шокувавши ліберальну громадськість. Так що для Зеленського це тупиковий варіант.

До того ж у Вітренка немає в парламенті своєї фракції, тому він завжди буде в підвішеному стані. Він говорить про таких неоліберальні теоретичні моделі, які не працюють ні в одній країні.

«Ліберальна тусовка любить наводити як приклад які-небудь маленькі країни, наприклад, Естонію. Вибачте, але населення Естонії - це пів Києва. Його прогодувати неважко, досить одного морського порту і вільної економічної зони. В Україні це не спрацює», - упевнений Тарас Загородній.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт прокоментував відмову Міжнародного валютного фонду надати Україні черговий кредит.

Також Загородній пояснив, чому Вітренко може бути небезпечний для України.