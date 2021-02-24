Действие экспортной пошлины на металлолом должно быть продлено, чтобы защитить отечественную промышленность

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, которое состоялось в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

«Это должна быть государственная позиция, чтобы все-таки металлолом оставался в нашей стране», - сказал Тарута.

Он также считает нужным заключить меморандум между поставщиками металлолома и его потребителями по взаимодействию.

«Надо, чтобы был меморандум между теми, кто заготавливает, и с теми, кто использует. Потому что говорят поставщики? Что металлурги не рассчитываются своевременно, не дают цены, которые нам дают на экспорте. И тут надо найти баланс. Я думаю, как раз государственная политика в том, чтобы все-таки их посадить за один стол и договориться между собой», - считает Тарута.

Депутат подчеркнул: металлолома в стране с каждым годом все меньше, и он должен оставаться для нужд отечественной промышленности. «Надо, чтобы весь металлолом оставался здесь, потому что его будет все меньше и меньше. Мы сегодня не развиваем страну, она уменьшает производство, и машиностроение. Поэтому надо помогать. Мы в нашем комитете понимаем, что наша задача – максимально помогать нашему производству», - подытожил Тарута.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлин на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья, и как следствие – вынуждены будут сворачивать производство и сокращать персонал.

В свою очередь президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому его действие необходимо продлить.