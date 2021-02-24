Украине кране важно остановить энергетическую экспансию России и запретить импорт ее электрической энергии

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, сообщает издание «Минпром».

«В противном случае, уже несколько лет мы окончательно потеряем свою энергетическую отрасль. Тогда планы интегрироваться в объединенную европейскую сеть к 2023 году станут неосуществимы. Кроме того, мы рискуем потерять доверие наших европейских партнеров. В ЕС не могут понять смысл наших решений: Украина критикует РФ за военную агрессию на Донбассе и одновременно укрепляет экономическое сотрудничество с агрессором», - сказал он.

Нардеп напомнил, что сегодня Кабмин разрабатывает ряд стратегических инициатив, касающихся интеграции украинской энергосистемы в энергосистему ЕС.

«На мой взгляд, пришло время сделать окончательный выбор. Самое главное - законодательно ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и полностью запретить импорт электроэнергии из России», - считает Шпенов.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также я с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС режима Лукашенко.

Основным импортером российской электроэнергии является компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.

С начала года импортировано 550 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 850 млн грн.