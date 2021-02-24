АРМА не занимается черным пиаром, а пытается объяснить свою деятельность, поскольку на нее выливается большое количество грязи.

Об этом сказал заместитель главы Агентства по Розыску и Менеджменту Активов (АРМА) Владимир Павленко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Какие-то люди, которые заинтересованы в том, чтобы развалить орган и поменять руководство - они провоцируют какие-то там акции, какие-то публикации. Из-за этого политики могут обижаться и думать, что АРМА это заказывает. Но это нонсенс. АРМА не занимается черным пиаром. АРМА пытается хотя бы объяснить свою деятельность. Потому что количество грязи, которая льется на наш орган, постоянно было большим", - сказал Владимир Павленко.

Он отметил, что это часть их работы, и его в частности - отвечать на эти вызовы и объяснять, чем занимается АРМА.

"И единственная форма в которой мы это делаем - это вот я прихожу к вам, я даю пресконференції, интервью, пишу что-то в Facebook. Это то, что мы делаем. А вот эти все грязные провокации, через которые, к сожалению, они действуют на сознание депутатов, и они считают, что таким образом АРМА пытается влиять на их имидж - это абсолютно не так. Мы заинтересованы делать реформы. Мы хотим публичной дискуссии. И мы призываем к этому всегда. Но почему-то депутаты думают, что могут реформировать АРМУ без АРМЫ. Но это нонсенс", - подчеркнул Павленко.

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