Размер расходов на модернизацию старых энергопредприятий – атомных и тепловых электростанций показывает большую экономическую и экологическую целесообразность инвестиций в «зеленую» энергетику в Украине.

Об этом говорится в спецпроекте, который опубликовало издание Экономическая правда.



Согласно информации, повышение эффективности на старых электростанциях часто подается как привлекательный вариант для достижения целей декарбонизации. Однако нужно осознавать, что некоторые установки ТЭС, независимо от объема модернизации, медленно приближаются к термодинамических пределов, что после определенной точки делает невозможным дальнейшее повышение их эффективности.



«На всех тепловых электростанциях дальнейшее повышение эффективности можно получить лишь путем значительного увеличения капитальных затрат, что делает их неконкурентными с ВИЭ», - подчеркивается в материале.



Также сообщается, что кроме снижения выбросов парниковых газов, которое произошло из-за экономического спада, а не из-за системных изменений, Украину можно отметить в двух направлениях декарбонизации: развития возобновляемой энергетики и электрического автотранспорта.

Стремительное развитие возобновляемой энергетики произошло благодаря До недавнего времени благоприятному для инвестиций законодательству. Как результат за десять лет в сектор возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 12,3 млрд долл.



«1 января 2021 года установленная мощность "зеленой" энергетики составляла 8,5 ГВт без учета крупных ГЭС. Из возобновляемых источников в 2020 году в Украине было произведено около 11,4% электроэнергии вместе с крупными ГЭС», - говорится в статье.

Согласно Энергетической стратегии, доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине к 2035 году должна вырасти до 25%. Однако при существующем кризисе с выполнением обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику этот сценарий выглядит недостижимым.



"Благодаря освобождению от НДС импорта электромобилей Украина занимает лидерские позиции в мире по темпам увеличения количества электротранспорта», - указывают авторы материала.