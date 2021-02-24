Акции в поддержку осуждённого за разбой активиста Сергея Стерненко финансировал пятый президент Украины Пётр Порошенко, надеющийся на «реванш».

Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина 24», передает "Голос.ua"

«Казалось бы, что общего между Порошенко и Стерненко? Да в целом ничего. Именно последнего бывший президент Украины решил использовать как «сакральную» жертву, а именно банальный повод проводить проплаченные хороводы вокруг Офиса Президента. Порошенко считает, что он уже насиделся и фактически готов приступить к операции «реванш»», – говорится в сообщении.

Этот факт подтверждается денежными переводами каждому участнику вчерашних мероприятий.

«Но как всегда, в любой спешке допускаются серьёзные огрехи. Во-первых – за участие в акциях платили. Тариф обычный – 250 грн, а вот форма оплаты в этот раз не стандартная – только перевод на банковскую карту. Наверное, кто-то решил, что транзакции отследить будет сложнее», – отмечается в сообщении.

Автор также напоминает, что во время каденции Петра Порошенко активисту удавалось избежать ответственности по ряду тяжких преступлений, в частности – за убийство.

«Стерненко уже давно бы ел сухари на зоне в любой другой цивилизованной стране. Никак иначе, как пособничеством, это назвать нельзя. Напомним, вчера он получил только свой первый приговор, а ещё два впереди. В общем, выйдет друг и соратник Петра не в этой жизни. Нельзя преступника превозносить в ранг святых борцов за справедливость», – говорится в сообщении.