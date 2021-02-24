Директор департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич «сумел сколотить классическую организованную преступную группу» и, пользуясь покровительством чиновников и бизнесменов, якобы «вывел из городского бюджета Киева миллионы гривен»

При этом ни правоохранительные органы, ни мэр столицы состава преступления в действиях чиновника пока не усматривают. Об этом говорится в материале « Антикор », сообщает realist.

Петр Оленич занимает должность директора департамента земельных ресурсов Киевской государственной городской администрации (КГГА) с июля 2018. В декабре 2018 Оленич провел через сессию Киевсовета «Городскую целевую программу использования и охраны земель города Киева на 2019-2021», имеющую признаки коррупции. Согласно документу, Оленич получил в свое распоряжение 1,47 млрд грн. Первый транш в размере 1,39 млрд уходил департаменту земельных ресурсов КГГА в течение первого года реализации программы.

Большую часть этой суммы - 1,29 млрд грн, предполагалось потратить на разработку технической документации по землеустройству и внесение полученных данных в земельные кадастры. При этом, аналогичные работы уже были выполнены в рамках предыдущей Городской целевой программы в 2016-2019. Объем ее финансирования составил всего 185 млн грн - в 8 раз меньше, чем сумма, выделенная земельному департаменту Оленича.

Как пишет издание, полученные средства группа Оленича обелила в «карманном» Закрытом инвестфонде «Интегрум Венчурс», который расширился на сотни миллионов гривен с приходом Оленича в КГГА. Ранее директором этого фонда работала свояченица Оленича Виктория Бисык. Ныне «Интегрум Венчурс» возглавляет Дмитрий Чирич. Он входит в орбиту Виктора Медведчука, на которого недавно наложило санкции СНБО, и олигарха Дмитрия Фирташа.

«Был ли в финансовом потоке, льющимся от Медведчука в ДНР/ЛНР, денежный ручеек Петра Оленича, должны заинтересоваться не только мы, но и правоохранительные органы», - пишет издание.

Избегать интереса со стороны правоохранителей Оленичу дают возможность обширные связи в силовых структурах. Он начинал карьеру в Минюсте времен Александра Лавриновича. В сфере юриспруденции долгое время работала жена Оленича Ирина Бисык и ее сестра Виктория Бисык. Последняя является супругой судьи Окружного админсуда Киева Алексея Огурцова, который был фигурантом нескольких журналистских расследований.