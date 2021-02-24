Наступление мира в Украине без войны с Россией - такое желание изъявляют украинцы.
Это утверждение в программе «Что дальше» на канале «Знай24» произнес Алексей Толкачев, общественный деятель, футуролог и писатель.
Эксперт утверждает, что очень редко в разговорах о достижении желаемого мира говорится о победе в войне, чаще люди ставят меньшую цель отказаться от Донбасса или вернуть его.
В противоположность этому Толкачев вспоминает Израиль: «На несколько дней война, захватили 30% Египта, надрали всем зад, показали, что "мы можем, мы победная нация"».
Украинцам сделать также мешает комплекс неполноценности и жертвы, отсюда и готовность отдать свои территории, забыть о войне, о потерянных города, о погибших. Эксперт отмечает, что это не пацифистские настроения или особое миролюбие в характере, а позиция слабого, которого всегда будут задирать.
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По мнению Толкачева, именно победа в этой войне должна быть первоочередной целью украинцев.
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