2 февраля 2021 года Печерский суд Киева принял решение о наложении ареста на часть акций ЧАО «Нефтегаздобыча», которые принадлежат компании Salazie B.V. (24,99% пакетом акций)

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.



Отмечается, что указанное решение было принято судом в рамках спора, который касается исключительно миноритарного акционера ЧАО «Нефтегаздобыча» – компании Salazie B.V. – и не имеет отношения к компании ДТЭК.



«Арест на часть акций ЧАО «Нефтегаздобыча», которые принадлежат компании Salazie B.V., и ограничения связанные с таким арестом для их акционеров, не распространяются на акции ЧАО «Нефтегаздобыча», принадлежащие Группе ДТЭК, и их акционеров. Группа ДТЭК сообщает, что данное решение суда никоим образом не влияет на операционную деятельность ЧАО «Нефтегаздобыча», - говорится в сообщении.



Напомним, что «ДТЭК Нефтегаз», в которую входит «Нефтегаздобыча» является крупнейшим частным добытчиком газа в Украине, с добычей свыше 1,65 млн куб м в год.



Как ранее сообщалось в СМИ, компания Salazie B.V. принадлежит Сергею Рудьковскому, брату экс министра транспорта Николая Рудьковского