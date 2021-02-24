То, что погубило Павла Лазаренко, можно назвать отсутствием чувства меры: он не сумел остановиться вовремя в погоне за увеличением своего влияния.
Так в программе «Культ личности» сообщает историк и политолог Кость Бондаренко.
«Он мог войти в историю как один из самых результативных премьеров», - считает Бондаренко.
Политолог подкрепляет свое мнение неоспоримыми фактами: при Павле Лазаренко Украине удалось преодолеть затяжной кризис и реализовать свой потенциал, за него ввели гривну, за него начала действовать Конституция и первый Кабмин при ней.
Что касается последнего, то эксперт акцентирует внимание на исключительности Кабинета министров Лазаренко, ведь здесь собралось немало действительно выдающихся личностей.
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Но виной всему была неумеренность, как считает политолог.
«Наверное, его погубило отсутствие чувства меры. Он не смог вовремя остановиться. Он наращивал постоянно свое влияние», - сказал он.
Это привело к тому, что Лазаренко настроил против себя многих политиков, пришлось уйти в отставку. Аварию же 1999 года Лазаренко понял как тревожный звоночек и покинул страну. В подтверждение этих опасений после отъезда им занялись спецслужбы, а также были введены специальные санкции.
Напоминаем, Украина остается впереди в списке стран с развитым кумовским капитализмом.
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