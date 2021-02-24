То, что погубило Павла Лазаренко, можно назвать отсутствием чувства меры: он не сумел остановиться вовремя в погоне за увеличением своего влияния.

Так в программе «Культ личности» сообщает историк и политолог Кость Бондаренко.

«Он мог войти в историю как один из самых результативных премьеров», - считает Бондаренко.

Политолог подкрепляет свое мнение неоспоримыми фактами: при Павле Лазаренко Украине удалось преодолеть затяжной кризис и реализовать свой потенциал, за него ввели гривну, за него начала действовать Конституция и первый Кабмин при ней.

Что касается последнего, то эксперт акцентирует внимание на исключительности Кабинета министров Лазаренко, ведь здесь собралось немало действительно выдающихся личностей.

Но виной всему была неумеренность, как считает политолог.

«Наверное, его погубило отсутствие чувства меры. Он не смог вовремя остановиться. Он наращивал постоянно свое влияние», - сказал он.

Это привело к тому, что Лазаренко настроил против себя многих политиков, пришлось уйти в отставку. Аварию же 1999 года Лазаренко понял как тревожный звоночек и покинул страну. В подтверждение этих опасений после отъезда им занялись спецслужбы, а также были введены специальные санкции.

Напоминаем, Украина остается впереди в списке стран с развитым кумовским капитализмом.

Ранее Politeka сообщала о становлении украинской олигархии и протекторате Кучмы.