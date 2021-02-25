Тотальная коррупция и непрофессионализм власти привел к импорту электрической энергии из России и Беларуси, который разрушает украинскую энергосистему.



Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.



"Это коррупция называется. Другого слова нет. Почему это не делается? Потому что коррупция, потому что непрофессионализм, потому что двойные стандарты», - заявила Тимошенко.



Она подчеркнула, что собственных мощностей по производству электроэнергии в Украине более чем достаточно, чтобы обеспечить все потребности страны.



«У нас мощностей на производство электроэнергии в Украине в два раза как минимум больше, чем мы ее потребляем. То есть, нам свою электроэнергию некуда девать. А сейчас открыли полностью шлюзы и начинают поставлять электроэнергию из Беларуси и из России. Ну где разум?",- заявила Тимошенко.



Политки подчеркнула, что власти должны немедленно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

«Что надо сделать сегодня, а желательно вчера, - немедленно закрыть импорт электроэнергии из Беларуси и из России. Вы понимаете, что мы делаем?», - подытожила Тимошенко.



Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 25 февраля было импортировано почти 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн.



Поставки российского тока осуществляются по демпинговым ценам, что позволяет импортерам вытеснять с рынка украинских производителей и постоянно увеличивать свою долю. Импорт приводит к резкому обвалу оптовых цен и убыткам генерирующих компаний.



Прошлый отопительный сезон – с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала свыше 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшей за годы независимости кризиса на энергетическом рынке.



В результате остановились 95 угольных шахт, а генерирующие компании вынуждены были выключать энергоблоки и получили рекордные убытки.