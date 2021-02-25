«Укрзализныця» проходит первый этап реформы – разделение компании на отдельные виды бизнеса

Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24».

"Есть программа правительства утверждена, которая касается реструктуризации «Укрзализныци» на 2019-2023 год, и эта программа предусматривает анбандлінг, то есть разделение «Укрзализныци» на вертикали. Сейчас мы уже проходим первый этап этой длинной дороги", - сказал Жмак.

По его словам, «Укрзализныцю» разделят по 4 направлениям деятельности: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство. И, наконец, будет прекращена практика субсидирования компанией убыточных пассажирских перевозок по железной дороге за счет прибыльных грузовых.

"Всем известно, что наши грузовые перевозки кросс-субсидируют всю остальную деятельность «Укрзализныци». Поэтому для того, чтобы говорить о либерализации рынка, частной тяге и других моментах, на которые Украина должна идти в рамках соглашения об ассоциации с Европой, мы сначала говорим о распределении и выводе отдельных балансов всех этих 4 направлений деятельности", - рассказал Жмак.

Кроме того, руководитель «Укрзализныци» отметил: реформа компании позволит до конца текущего года ввести прозрачное тарифообразование на рынке перевозок.

"Мы собираемся до конца года четко понимать себестоимость наших услуг по железнодорожным перевозкам, пассажирским, инфраструктуре и по себестоимости производства", - сообщил Жмак.

Ранее американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что «Укрзализныцю» нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что «Укрзализныця» также должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.