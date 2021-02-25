Главным импортером электрической энергии из Беларуси и России стала компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«К сожалению, главными импортерами российской электроэнергии стали крупные промышленные компании, чей финансовый и лоббистский потенциал позволяет уже два месяца свободно поставлять в Украину российский ресурс. Прежде всего это крупнейший производитель труб - компания «Интерпайп» Виктора Пинчука, точнее ее структурное подразделение «Днепросталь-Энерго», - сообщил Волынец.



Он добавил, что компания Виктора Пинчука первой получила доступ к межгосударственным сетям для импорта российского тока, еще в январе, зарезервировав 15 850 МВт часов.



«Как возможно, что украинские компании - гиганты пренебрегают вопросами энергетической, экологической и социальной безопасности? Неужели целесообразно ради дополнительных барышей, нарочито сниженных (чтобы держать на крючке) цен потакать агрессору и ставить под угрозу интересы государства?», - подчеркнул нардеп.



Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.