Закупки Украиной электроэнергии у России еще с 2014 года лоббировал лично бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков

Об этом свидетельствует запись разговора предполагаемых Суркова от декабря 2014 года, обнародованного изданием «Цензор.Нет».

«С «Интер-РАО» и со структурой» Интер-РАО» в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. Тендер уже пишут. Мы этот тендер проведём, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем наш (Неразборчиво- прим.)», - говорит на перехваченной записи собеседник Суркова.

Он докладывает Суркову о планах заключить два контракта на покупку Украиной электроэнергии и «ИнтерРАО» и продажей в аннексированный Крым.

«Там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина… Это ж гарантированные поставки – два контракта», - поясняет собеседник.

Напомним, что с февраля 2021 года Украина возобновила покупки электроэнергии у российской компании «ИнтерРАО», которая фигурирует в перехваченном разговоре Суркова.

С начала 2021 года Украина приобрела более 550 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 850 млн грн.

Крупнейшим импортером является компания «Днепросталь-Энерго», конечным бенефициарным собственником является олигарх Виктор Пинчук.