Вчера в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о коллаборационизме
Об этом заявил руководитель штаба Национального Корпуса Максим Жорин на своем Тelegram-канале.
"Законопроект по борьбе с коллаборационистами в Украине наконец-то официально зарегистрирован в Верховной Раде... Мы в прошлом году дважды приносили этот законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР", - рассказал Жорин.
По его словам, несмотря на войну, которая длится седьмой год, в Украине до сих пор действуют те, кто помогал или помогает врагу, и одних только санкций недостаточно. “Сейчас будет чрезвычайное сопротивление этому процессу от всех пророссийских сил, пророссийских политиков. Но я знаю, что “ватная” история понемногу заканчивается", - сказал Жорин.
Как сообщалось, в феврале СНБО внесла в санкционный список ряд лиц и связанных с ними компаний.