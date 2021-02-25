Вчера в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о коллаборационизме Об этом заявил руководитель штаба Национального Корпуса Максим Жорин на своем Тelegram-канале.

"Законопроект по борьбе с коллаборационистами в Украине наконец-то официально зарегистрирован в Верховной Раде... Мы в прошлом году дважды приносили этот законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР", - рассказал Жорин.