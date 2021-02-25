В эфире программы «Романенко. Беседы» правозащитник Геннадий Друзенко рассказал о своем отношении к делу Стерненко, по которому 23 февраля вынесли обвинительный приговор, и объяснил основные причины ее широкого резонанса

В частности, он отмечает динамичный бэкграунд в виде последних громких событий в украинском информационном пространстве.

«Стерненко обострил ситуацию, которая и так приобрела динамики после закрытия каналов, после санкций против Козака, ну и Шарий тоже пошел по касательной», - говорит Друзенко.

При этом он отмечает, что не считает Стерненко олицетворением ветеранско-волонтерского сообщества и говорит, что он, как минимум, контроверсионный. Ссылаясь на собственные источники информации, Друзенко говорит, что Стерненко не является абсолютно невиновным пострадавшим в этом деле.

«Помнишь, прошлый эфир начинали с того, что я за Антоненко отнес заявление? А здесь я точно не готов за Стерненка подписаться», - заявил Друзенко.

Однако он признает, что дело разыграно крайне провокационно, ведь Стерненко является резонансным персонажем, а когда дело касается таких лиц, оно должно быть максимально убедительным и четким и в него точно не стоило привлекать одиозного судью с просоветским прошлым.

«Опять же, довольно токсична эта жертва, депутат, который так и не рассказал, где он 5 лет пропадал, почему он не появлялся на суды. У меня есть версия, но это он должен был озвучивать на суде, а не я в эфире. Собственно говоря, здесь огромная основополагающая проблема - страшное недоверие к судебной системе. Если ты не доверяешь, нет арбитра, ты чувствуешь, как и то сообщество, что можешь быть следующим», - считает правозащитник.

Напомним, ранее Друзенко высказался о переименовании улиц: «Дом падает, а они дерутся, которая будет табличка на этом доме».

Также он заявил, что власть должна продемонстрировать в прямом эфире все доказательства против Стерненко.