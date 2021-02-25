В федерации работодателей транспорта Украины раскритиковали очередную версию доработанного проекта приказа «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте».



По мнению ФРТУ, новая редакция проекта Приказа практически не отличается от проекта прошлого года, пишет Rail Insider.

«Еще раз обращаем внимание, что предложенная инициатива, включая требования к ремонтам (КРП и только на 3 года) де-факто сделает экономически нецелесообразным продление сроков сверх нормативного, что приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов и ударит по интересам собственников вагонов, которые через нормативные преграды вынуждены будут списывать пригодны к использованию вагонов», – говорится в сообщении на сайте Федерации.

Прогнозируется, что такая мера создаст безумный дефицит на рынке вагонов, что приведет к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в Государственный бюджет.

Кроме того, в Федерации напомнили, что придется в ближайшее время списать около 2 из 5 тыс. имеющихся окотышевозов (с учетом вагонов с продленным сроком эксплуатации). Но быстро построить такое количество новых невозможно, ведь мощности вагоностроительных заводов, хоть и есть в наличии, но направлены на производство универсального подвижного состава – полувагонов и зерновозов.

Какие доработки требует обновленный проект министерства :

установить ограничения на уровне нормативного срока службы лишь для полувагонов универсальных (33 года) без дальнейшего снижения;

не устанавливать предельные ограничения для специального подвижного состава (в т. ч. окатышовозы, коксовозы, платформы, цистерны);

не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение по которым будет принято до момента вступления в силу нормативного акта об ограничении сроков продления;

продлевать сроки службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) и сроком до 5 лет;

для балансировки временных "пиковых" потребностей (в т. ч через сезонные пики и периодические ухудшения показателей перевозки по железной дороге) не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза сроком до 1 года.

Напомним, в феврале Министерство инфраструктуры обнародовало новую редакцию проекта приказа “Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте”.

Впервые соответствующий приказу МИУ обнародовало в октябре прошлого года. Однако Государственная регуляторная служба “завернула” соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры, ведь, по мнению ДРС, “проект приказа был разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения”.

Во второй раз проект был опубликован в конце прошлого года. Однако дальше обсуждения процесс не пошел.