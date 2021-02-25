ТЭС ДТЭК Энерго с октября 2020 по текущий день выработали 12,6 млрд кВт*ч. Обьем выработки помимо планового графика также включает работу на балансирующем рынке, когда поднимались энергоблоки по командам НЭК Укрэнерго (почти 1 млрд кВт*ч) для покрытия дефицита электроэнергии

Тем самым ТЭС покрыли все сбои и потребности энергосистемы, которые возникали в пики потребления. Это вклад компании в обеспечение стабильной работы энергосистемы Украины и бесперебойное прохождение холодов - сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.

В результате несвоевременного выхода из ремонтов энергоблоков АЭС и роста потребления, нагрузка на тепловую генерацию в отопительный сезон 2020/2021 гг. была в среднем в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в компании, в декабре выработка ТЭС ДТЭК Энерго на 48,5% превысила прогнозный баланс Министерства энергетики, что стало причиной существенного снижения складов угля на теплоэлектростанциях в январе. При этом ДТЭК Энерго продолжал ежедневно пополнять запасы угля на ТЭС как за счет увеличения собственной добычи, так и за счет импорта угля из Польши и Казахстана.

«Экватор отопительного сезона мы уже прошли, как и пик сильных морозов. Благодаря маневренной тепловой генерации система работает стабильно, веерных отключений не было. Несмотря на отсутствие средств на проведение плановых ремонтов, повышенную аварийность и дополнительную нагрузку наши энергетики круглосуточно несут вахту и обеспечивают свет и тепло в домах украинцев. - пояснил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

При этом генеральный директор ДТЭК Энерго отметил, что продолжают расти долги Укрэнерго перед тепловой генерацией: «Сегодня задолженность Укрэнерго перед генерацией ДТЭК составила уже 2,4 млрд гривен. Если мы хотим исправить ситуацию с аварийностью, нужно стабилизировать ситуацию на рынке и обеспечить финансовые возможности для генераций на проведение ежегодных ремонтных кампаний».

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщал, что Украина прошла критический период в этом отопительном сезоне избежав веерных отключений и имеет все ресурсы для дальнейшего стабильного энергоснабжения.