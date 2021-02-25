Несмотря на опровержение информации об украинском беспилотнике у боевиков «ЛДНР» в Калиновом и распространение слухов о запрете работы контрдиверсионных подразделений и беспилотных летательных аппаратов, эффективность работы разведсообщества ВСУ и разведсообщества Украины подтверждается неоспоримыми доказательствами.

Этими мыслями в своем блоге поделился политический эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает, что эффективность работы разведсообщества Украины неоднократно подтверждала миссия ОБСЕ. В частности, он приводит пример с информацией о прохождении российской колонны техники на территорию оккупированной Луганской области, которую еще в июне предоставила общественная инициатива «Правое дело» и за 2 месяца подтвердила миссия ОБСЕ.

Кроме этого, такие провокационные действия на линии условной границы Украины с Россией не могли не заинтересовать и западных партнеров. Так, обеспокоенность выразил представитель США в ОБСЕ.

«Ибо прохождение колонн мимо официальных контрольно-пропускных пунктов свидетельствует не о гуманитарном, а о военном компонент», - пояснил Снегирев.

Для сокрытия стратегической информации о передислокации и прохождении колонны техники спецслужбы «ЛНДР» приняли определенные меры. В частности, на период с 15 по 17 февраля в 9-ти районах Луганской области отсутствовала телефонная связь.

Боевики не могли не отреагировать на утечку информации.

«После обнародования в СМИ на ведущих украинских каналах боевики запрещают миссии ОБСЕ работу на границе (КПП Изварино и Должанский)», - добавляет Снегирев.

Итак, свои дальнейшие намерения и действия на территории Луганской области боевики будут скрывать.

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