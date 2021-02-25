24 февраля 2021 Президент АНУ Григол Катамадзе, Генеральный директор ВОО АНУ Людмила Герасименко, Вице-президент ВОО АНУ по вопросам таможенной политики Анатолий Макаренко, вице-президент ВОО АНУ по вопросам банковской и финансовой деятельности, Председатель Совета ТВ ВОО АНУ в г.. Киеве Павел Погиба, Член Совета ВОО АНУ Алексей Немерюк приняли участие в оф-лайн рабочей встречи с Председателем Гостаможслужбы Украины Павлом Рябикиным, Первым заместителем Председателя Гостаможслужбы Украины Иваном Бережнюком, Заместителями Председателя Гостаможслужбы Украины: Сергеем Звягинцевым, Владиславом Суворовым, Русланом Черкасским, Евгением Ентисом и представителями бизнес -асоциаций

Рабочая встреча состоялась в админздания Гостаможслужбы Украины.

Председатель Гостаможслужбы Украины Павел Рябикин поздравил всех присутствующих и отметил, что готов выслушать все проблемные вопросы и предложения от бизнес-ассоциаций.

Далее, Павел Рябикин первом из участников встречи предоставил слово Президенту АНУ, вице-президенту Европейской Ассоциации налогоплательщиков, члену Коллегии ГНС Украины, Чрезвычайному и Полномочному Послу Григолу Катамадзе.

В начале своего выступления Григол Катамадзе поздравил всех присутствующих, проинформировал о деятельности Ассоциации налогоплательщиков Украины, которая работает уже более 20 лет, и отметил, что Ассоциация представлена ​​во всех без исключения регионах Украины и в г.. Киеве: открыто 25 территориальных отделений и создано 105 местных ячеек. Сегодня АНУ объединяет более 3 тыс. Налогоплательщиков, на которых работает около 2 млн. Граждан Украины, среди которых как физические лица, так и крупные налогоплательщики, в том числе и те, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

Президент АНУ представил вице-президента ВОО АНУ по вопросам таможенной политики Анатолия Макаренко и заметил, что в структуре Ассоциации является Директорат по вопросам таможенной политики, который готов работать совместно с таможенной службой по вопросам нового Таможенного кодекса Украины и

Павла Погибу отметив, что он не только Вице-президент ВОО АНУ по вопросам банковской и финансовой деятельности, Председатель Совета ТВ ВОО АНУ в г.. Киеве, а и работает в медийной инфраструктуры, что может быть полезно для освещения деятельности таможенных органов. Также, Григол Катамадзе представил члена Совета ВОО АНУ Алексея Немерюк.

Во время проведения рабочей встречи Президент АНУ Григол Катамадзе и Председатель Гостаможслужбы Украины Павел Рябикин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация налогоплательщиков Украины» и Государственной таможенной службой Украины.

Во время встречи достигнуты договоренности:

- о проведении в первой декаде марта этого года он-лайн Рабочей встречи руководства Ассоциации, Гостаможслужбы с представителями бизнеса - членами ВОО АНУ;

- консолидации усилий бизнеса и государства по обеспечению условий для развития конкурентоспособной экономики на основе цивилизованных рыночных отношений, создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, налаживание эффективного диалога и сотрудничества государства и бизнеса;

- установить и поддерживать официальные отношения консультативного характера для развития сотрудничества, обеспечения участия бизнеса в совершенствовании таможенного контроля и оптимизации методов работы Гостаможслужбы.

Целью подписанного Меморандума является установление между Ассоциацией и Государственной таможенной службой Украины отношений партнерства и сотрудничества для постоянного совершенствования и повышения эффективности таможенных правил и процедур, обмен информацией (кроме информации с ограниченным доступом) и опытом в рамках соответствующих функций и полномочий, предотвращения нарушений таможенного законодательства, участие общественности в процессе реализации государственной таможенной политики и обеспечения открытости деятельности государственных органов.

В конце встречи Григол Катамадзе поблагодарил Павел Рябикин и всем руководящему составу Гостаможслужбы Украины за проведение встречи в конструктивном диалоге и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках подписанного Меморандума, ведь это будет способствовать улучшению партнерских отношений между органами таможенной службы и налогоплательщиками в целом.