Четвертый президент Украины Виктор Янукович олицетворял собой некую государственную власть.

Об этом сказал политолог и историк Кость Бондаренко в эфире программы “Культ личности”.

“Он человек, который олицетворял собой некую государственную власть. Да, он пытался вникать в эти моменты. Но очень быстро уставал от вот этого профильного разговора… Его где-то тянуло на какие-то ностальгические воспоминания о детстве или же о своем прошлом. Я был в свое время членом гуманитарного совета при президенте и поэтому встречались мы в основном в официальной атмосфере. И чувствовалось, что после официального доклада он мог вспомнить как его когда-то в детстве привезли в Канев и как он там себя впервые почувствовал украинцем на могиле Тараса Шевченко”, - рассказал Кость Бондаренко.

По его словам, чувствовалось, что его эта власть немного тяготила, хотя он ею и упивался.

Он отметил, что донецкая команда способствовала тому, что Янукович пришел в Киев. Это были представители бизнеса, который сформировался при Леониде Кучме.

“Янукович приходит, но при этом здесь, в Киеве, он столкнулся с тем, что Киевские порядки и порядки в Донецке - это две разные вещи. Очень интересный эпизод описывала в свое время в одной из своих статей Юлия Мостовая в Зеркале недели. Его мне подтверждали, подтверждали люди, которые непосредственно принимали участие в этом процессе. В 2002 году, когда шли переговоры относительно выдвижения Януковича на пост премьер-министра, и когда велись переговоры с “Нашей Украиной”, чтобы “Наша Украина” поддержала Януковича во время голосования… Донецкая группа предложила - вы отдаете голоса за Януковича, а мы в свое время не выдвигаем Януковича, а поддержим Ющенко на пост президента”, - добавил политолог.

Бондаренко подчеркнул, что они на это предложение не согласились, поскольку политические парадигмы были диаметрально разными.

Напомним, как сообщала Politeka, адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения.

Также Politeka сообщала, что ранее историк заявлял, что Украине независимость далась достаточно легко.