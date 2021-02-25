За проблемы в Украине отвечает не Международный валютный фонд, а украинская власть.

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал украинский экономист, доктор экономических наук, член Совета Национального Банка Украины Василий Фурман.

«Проблемы, которые есть в нашем государстве – это не вопрос к Международному валютному фонду, это вопрос к нашему государству. И здесь вопрос не только к сегодняшнему правительству, у меня вообще вопрос к правительствам, которые руководили нашим государством в течение почти 30 лет независимости. Почему экономики стран, которые окружают нас по периметру – Польша, Турция, Румыния – за 30 лет увеличились в два-три раза? А Украина даже не достигла уровня 90-го года – 60% только от той экономики, которая у нас была. Это вопрос к МВФ? Что плохого в том, что МВФ говорит побороть коррупцию, навести порядок в энергетической сфере?», - заявляет эксперт.

Он рассказал рецепты здоровой экономики, которые помогут построить успешное государство:

• сбалансированный бюджет, когда доходы соответствуют расходам;

• сильная банковская оздоровленная система;

• независимый Национальный банк, который проводит политику, отвечающую лучшим мировым практикам;

• плавающий, а не фиксированный, обменный курс;

• рыночная экономика;

• не коррумпированная правоохранительная система, которая защищает страну и население.

Напомним, Поляков заявил, что МВФ требует принять более жесткий законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное декларирование .