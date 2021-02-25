Политолог и историк Кость Бондаренко в эфире программы "Культ личности" рассказал, кто разделил Украину на запад и восток.

По его словам, Украину разделили на восток и запад Виктор Янукович и Виктор Ющенко. 31 октября 2003 Ющенко прилетел в Донецк вместе с командой. Местным не понравились билборды с изображением карикатурного Ющенко в нацистской форме. После того как политик не получил то, на что рассчитывал, команда предложила концепцию деления Украины на два лагеря.

Политолог отмечает, что запад полная противоположность востоку. Если запад более европейский, то восток некультурный и бешеный.

«По Киеву были расклеены листовки в лифтах, условно говоря: не писаем в лифтах или подъездах, ты же не донецкий. Это 2004 год. Начало 2004 года. Обострение фактически идет по линии «мы-они», - отметил политолог.

Бондаренко дополняет, что большинство российских технологов работали, как и в команде Януковича, так и в команде Ющенко. Именно они предложили нарисовать карту Украины из трех частей.

«Три сорта Украины. Вот это назовем, что это первый сорт, вот это второй сорт, вот это третий. Третий сорт - это как бы донецкие. Вот так они нас, типа, видят. И многие пишут, что это выдумка Владимира Грановского - нет. Владимир Грановский в то время работал с кандидатом в президенты Януковичем», - говорит гость.

Историк считает, что Грановский лучший политтехнолог своего времени в Украине.

Бондаренко считает, что это идея российских технологов того времени. С одной стороны, команда Януковича предлагает свой вариант концепции, с другой, команда Ющенко, которая предлагает другой вариант с двумя частями деления страны. Эти команды работали на противопоставлении друг другу.

Напомним, как сообщала Politeka , адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения .