Главным достоинством нового временного руководителя Госархстройинспекции Сергея Галицына является его полная ориентированность на действующего Министра

Об этом пишет телеграмм-канал Без ДАБІ, передает издание "Стена".

Напомним, Кабинет министров на заседании 24 февраля назначил исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Галицына.

А что нам, собственно, известно о новом временно исполняющем обязанности Главы ДАБІ Сергее Галицине? И главное, как и почему он оказался на этой должности?

Начнём с того, что он - человек из системы госархстройконтроля и до дня своего нового назначения являлся директором Департамента ДАБІ в Луганской области.

А значит, непосредственно знаком со всеми «подводными течениями» деятельности Госархстройинспекции.

При этом, Луганская область, не являясь, в силу объективных и субъективных причин, строительной Меккой, уберегла Сергея Владимировича от серьезных коррупционных искушений.

Кроме того, он попросту не знаком с представителями основных групп влияния на строительный рынок Украины, в основном сосредоточенными в Киеве.

И потому не заангажирован ими.

А ещё С.Галицин имеет «за спиной» 23-х летний стаж работы на руководящих должностях в системе МВД Украины.

Значит, «на ты» с Уголовным кодексом и может безошибочно квалифицировать действия многих сотрудников как центрального аппарата ДАБІ, так и его территориальных органов.

Поэтому более интересным является вопрос: зачем он оказался на должности вр.и.о Главы Госархстройинспекции.

По нашей информации, выбран этот чиновник непосредственно профильным Министром Алексеем Чернышовым из числа руководителей структурных подразделений ДАБІ, имеющих по Закону право исполнять обязанности руководителя ЦОВВ.

И поставленными ему основными задачами являются:

- наведение порядка в деятельности ликвидируемой Инспекции;

- подготовка правовой оценки законности действий её должностных лиц;

- планомерная передача материалов новосозданному органу госархстройконтроля - ДІАМУ;

- завершение процедуры ликвидации ДАБІ.

Главным же достоинством нового временного руководителя Госархстройинспекции является его полная ориентированность на действующего Министра. А также колоссальный опыт правоохранителя.

Эти качества и призваны обеспечить

реальное противодействие коррупции в работе ликвидируемой ДАБІ.

Сможет ли Сергей Владимирович справиться с поставленными Министром задачами, пока что вопрос открытый.

Но ясно одно: практические результаты по наведению порядка в ДАБІ и налаживанию правоотношений со строительным рынком необходимы в кратчайшие сроки.

С.Галицину же в этом действе отведена одна из главных ролей.

Справившись с которой он сможет смело расчитывать и на ответственную должность в ДІАМУ.