Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен на ближайшем заседании, которое может состояться уже 26 февраля, ввести полный запрет на импорт электрической энергии из России и Беларуси

Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.

"Сегодня, по информации СМИ, планируется очередное заседание СНБО. Призываю Совет нацбезопасности детально изучить ситуацию с закупками электроэнергии из России и Беларуси и принять решение относительно полного запрета импорта", - заявила нардеп.

Она добавила, что сегодня, 26 февраля, впервые с начала февраля Украина на день приостановила импорт из России, однако все еще продолжает поставки из Беларуси.

«Тем не менее остановка прямых поставок из России вызывает сдержанный оптимизм, что выкачка средств из украинского энергорынка в бюджеты страны-агрессора и ее сателлита прекратится», - отметила Буймистер.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является «Днепроспецсталь-Энерго» Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании «ДЕ Трейдинг» Максима Ефимова и «ЭРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.