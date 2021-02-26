Украина планирует изготовить собственную боевую беспилотную технику и уже активно этим занимается

Так в программе «Романенко. Беседы» сообщил Александр Лось, последний президент ГП «Антонов».

Александр Лось вспоминает, что еще в далеком 2015 он неодобрительно относился к разработке пилотируемой техники, которая, по его мнению, уже не соответствует времени. «Не потому, что я лежу на пути прогресса, а потому, что Украине это не выгодно», - объясняет он. Эта мысль находила активную поддержку также и среди профессионалов. Лось всегда утверждал, что все внимание должно быть нацелено на оперативно-стратегический компонент, то есть на изготовление беспилотной и автономной техники.

Время не стоит на месте, в современном мире, как отмечает Александр Лось, преобладают именно стратегически важные беспилотники - это новый класс авиации, для которого с неба на фронте все является легкой целью.

В то же время Лось предостерегает от поисков легких путей: другие государства не будут продавать такую ​​боевую технику Украине, следовательно, все надежды можем возложить только на нас самих: беспилотники необходимо изготовить самостоятельно.

«То есть, это задача - именно борьба с себе подобными летательными аппаратами», - отмечает Лось. Он утверждает, что находится буквально у истоков этого дела - создание нового класса боевой авиации. Украина будет что противопоставить, даже если вражеский рой беспилотной техники проникнет на наше воздушное пространство.