Принятие парламентом закона о железнодорожном транспорте позволит создать на железной дороге отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок.



Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30 «заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.



"За этим законом стоит конкуренция. Почему? Потому что этим законом мы впервые, пожалуй, в истории страны, докажем, что железная дорога не равна «Укрзализныце», и может использоваться разными операторами. Мы говорим, что у нас через несколько лет появится новая реальность, и мы образуем рынки перевозок – рынок пассажирских перевозок и грузовых перевозок», - сказал Абрамович.



Он подчеркнул: на этих рынках появится конкуренция. "Укрзализныця" уже не будет единственным перевозчиком, а значит, клиенты смогут выбирать того перевозчика, который будет предоставлять более качественные услуги, а перевозчики будут заинтересованы улучшать сервис.



Ранее народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры-Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы «Укрзализныци» в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон «О железнодорожном транспорте Украины».



Напомним, глава «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию. Процесс анбандлинга уже начался: из состава компании были выделены структуры «UZ Cargo» и «UZ Infra», которые будут заниматься грузоперевозками и инфраструктурой соответственно. Однако в начале месяца наблюдательный совет Укрзализныци заблокировал решение о разделении компании.



Позже директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая сообщил, что наблюдательному совету и правлению УЗ удалось достичь договоренностей. Согласно плану формирования UZ Cargo, в феврале будут назначены первые руководители бизнес-вертикалей филиала и окончательно доделана его структура. А в планах на июнь-июль - укомплектование новой компании персоналом и имуществом, а также формализация основных бизнес-процессов вертикалей.



Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование «Укрзализныци» путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.