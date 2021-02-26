Атомные электростанции Украины продают ток по дешевой цене - ниже себестоимости, что не позволяет накапливать крупные суммы, которые будет необходимо тратить на вывод энергоблоков из эксплуатации через 10-15 лет.

Об этом говорится в позиции коалиции «Энергетический переход».

"Атомная энергетика-это дорого. По состоянию на этот февраль этого года тариф на атомную электроэнергию составляет 0,7 грн за кВт-ч. Однако, такой тариф является существенно заниженным", - подчеркивают эксперты.

Они указывают, что даже по расчетным данным ГП “НАЭК Энергоатом” стоимость 1 атомного кВт-ч должна составлять примерно 0,9 грн (по состоянию на март 2019 года). При этом такой тарифное включает в себя стоимость долгосрочной безопасной утилизации отработанного ядерного топлива, а отчисления в фонд снятия с эксплуатации атомных энергоблоков осуществляется по заниженным расчетам, потеряли свою актуальность.

"Таким образом, тариф который сейчас установлен на атомную электроэнергию не покрывает всех расходов и негативных экстерналий, связанных с производством электроэнергии на АЭС», - отмечают в коалиции.

Эксперты указывают, что государство должно установить справедливый тариф на атомную энергетику, в частности Министерство энергетики совместно с “НАЭК Энергоатом” должно пересмотреть “концепцию снятия с эксплуатации действующих энергоблоков Украины”. Она должна учитывать опыт снятия с эксплуатации блоков АЭС, а также анализировать сценарии развития, чтобы обеспечить отчисления достаточного количества средств в Фонд резерва снятия энергоблоков с эксплуатации.

«Просмотр создаст условия для установления Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) тарифа, который будет включать все расходы атомной энергетике и позволит делать справедливое сравнение с зеленой генерацией и не приведет к перекладывание решения созданных проблем и финансовых недостач на грядущие поколения.",- заявляют эксперты.

В коалиции также указывают на опасность для Украины от строительства новых блоков АЭС, потому что атомная энергетика опасна с точки зрения количества аварий за последние несколько десятков лет, это источник отходов, способа безопасного хранения которых так и не найдены. Кроме того, ядерная энергетика Украины очень зависима от России.

"Атомщики утверждают, что вероятность крупной аварии на АЭС составляет один раз в 1 тыс – 10 тыс лет. Такую вероятность они считают “приемлемым риском”. В мире уже было 16 аварий со значительной утечкой радиации, а с момента пуска первой АЭС не прошло и ста лет. И это лишь АЭС – а еще есть хранилища радиоактивных отходов, уранодобывающая промышленность и, наиболее уязвимый элемент - транспортировка радиоактивных материалов», - пояснили эксперты.

Как сообщалось, "Энергоатом" законодательно вынужден продавать половину своей электроэнергии по 15 копеек, чтобы, в частности, тарифы на ток для населения были ниже рыночного уровня.

Экспертная организация StateWatch проанализировала отчет по итогам трех кварталов 2020 года компании "Энергоатом" и указала о чистые убытки на сумму 5,3 миллиарда гривен. По информации руководителя компании Петра Котина, убыток по итогам прошлого года вырос и достигнет 7,4 млрд грн.