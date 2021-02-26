Президентские выборы 2010 года стали состязанием между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. В чём же принципиальная разница между этими двумя политиками, и почему один из них взял верх?

Об этом в программе «Культ личности» рассказывает историк и политолог Кость Бондаренко.

«Есть два стиля работы: стиль Януковича и стиль Тимошенко. Это два достаточно результативных премьер-министра. Янукович считал чуть ли не трагедией, если любая ситуация в стране решалась не на уровне профильных министерств или вице-премьеров – если приходилось обращаться к премьер-министру. Реально у него в большинстве случаев была пустая приёмная – все вопросы решались на уровне компетентных лиц. А Юлия Тимошенко старалась решать всё сама. Абсолютно все сферы были замкнуты на неё», - отмечает историк.

По его словам, Юлия Владимировна занималась всеми вопросами, от финансовых до внешнеполитических.

Поэтому Янукович был продуктом команды, а Тимошенко сама формировала команду.

«Весной 2004 года я общался с одним донецким олигархом. Я его спросил: почему именно Янукович? Он мрачно посмотрел на меня и сказал: «Этого тебе знать не надо», - рассказывает Кость Бондаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, он сравнил между собой Запад и Восток Украины .