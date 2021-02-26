Украинским специалистам полезно взаимодействовать со стратегами НАТО.

Об этом заявил последний президент ГП «Антонов» Александр Лось в программе «Романенко. Беседы».

«По программным документам НАТО показано, что уже к 2025 году произойдет качественный переход во всех подразделениях – имеется в виду во всех видах вооруженных сил. Будет осуществляться переход к автономной технике так называемой. То есть не просто беспилотная как таковая. Беспилотной мы привыкли называть технику теле или дистанционно управляемую. То есть, есть оператор, сидит в бункере, и через систему радиоканалов зашифрованных через ручки управляет летательным аппаратом. Речь уже будет идти именно о полностью автономных роботах, то есть робототехнике», - говорит эксперт.

Однако он отмечает, что у такой техники есть недостатки.

«Парадокс и беда заключается в том, что возникает эффект положительно-обратной связи. Если эта техника у условного противника – такая же техника для подавления их роботов должна быть и у нас. И нам тоже нужно развивать это научно-техническое направление», - констатирует Лось.

Специалист утверждает, что Украина имеет все возможности создавать такую ​​технику, однако у нас есть проблемы с авиационными материалами из-за санкций.

«Все компоненты отдельно у нас представлены в научных школах. У нас есть интеллектуальный потенциал и люди, у которых есть желание создавать каждый отдельный компонент, необходимый для того, чтобы составить это в систему. У нас есть двигатели, радиоканалы, молчу об аэродинамике – это вообще наша фишка. С авиационными материалами у нас проблем больше, потому что все они находятся за границей», - говорит он.

По его мнению, нам нужно создавать военно-политические альянсы, в которых Украине не будут препятствовать по линии экспортного контроля в поставках критических материалов.

Эксперт подчеркнул, что сейчас мир идет по пути технологической автономизации, и Украина должна последовать этому примеру.

Напомним, Кущ заявил, что нет смысла увеличивать объемы экспорта в Саудовскую Аравию.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, почему у нас нет потенциала сотрудничества с Саудовской Аравией.