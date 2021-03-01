Поступления с таможни на сегодня составляют 40% от всего бюджета. В прошлом году таможня перечислила в бюджет 360 млрд гривен

По мнению Анатолия Макаренко, Таможенная служба Украины сейчас находится в состоянии разрушения, об этом он заявил в программе «Монолог Макаренко».