Поступления с таможни на сегодня составляют 40% от всего бюджета. В прошлом году таможня перечислила в бюджет 360 млрд гривен
По мнению Анатолия Макаренко, Таможенная служба Украины сейчас находится в состоянии разрушения, об этом он заявил в программе «Монолог Макаренко».
«В стране произошла смена понятий относительно функции таможни: если раньше основные функции были защита своего рынка и контроль преступного оборота товаров, то сейчас это фискальная функция. Сегодня таможня это «налоговый пылесос», который должен постоянно наполнять бюджет», - сказал Макаренко.
По мнению Анатолия, Украина остается единственной страной, в которой таможня является фискальным инструментом.
«Я очень критически отношусь к понятию «план таможни», потому что нельзя знать сколько придёт товара. Еще важно контролировать товар, чтобы брендированные вещи не оформили как пластиковые стулья», - отметил ведущий
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Эксперт отметил, что во всех ведущих странах мира таможни имеют правоохранительный статус, а в Украине Таможенная служба благодаря ряду реформ находится в состоянии разрушения.
Напомним, Politeka сообщала, что в программе «Диалоги с Макаренко» адвокат, бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о реалиях службы в учреждениях лишения свободы.
Ранее Politeka распространяла мнение Анатолия Макаренко про реформу украинской таможни: «После каждого шага все больше превращается в руины".