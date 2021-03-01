ДТЭК ВИЭ в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начинает строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт, сообщает РБК-Украина.



Согласно сообщению, для реализации строительства проектов ВИЭ компания первой в Украине в 2019 году привлекла «зеленые» еврооблигации на внешних рынках с обязательствами перед своими партнерами.



Во ІІ квартале текущего года компания начнет строительство первой очереди Тилигульской ВЭС в Николаевской области. На площадке ВЭС к концу текущего года планируется смонтировать 21 ветротурбину датской компании Vestas мощностью 6 МВт каждая.



После запуска первая очередь ветростанции будет производить более 450 млн кВт∙ч «зеленой» электроэнергии ежегодно, что означает сокращение выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год.



Как отмечают в компании, запуск аукционной системы поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине планировался с 2019 года, однако пока она не реализована в стране. Ввиду отсутствия соответствующей системы стимулирования к проекту Тилигульской ВЭС будет применяться «зеленый» тариф, который продолжает действовать в Украине до 2030 года.



«Мы хотим оставаться надежными партнерами в глазах наших зарубежных коллег, поэтому выполняем наши обязательства, реализуя нами ранее заявленный проект. В то же время мы не теряем надежду на урегулирование кризиса неплатежей в секторе ВИЭ Украины. Тем более, что вместе со снижением финансовой поддержки «зеленой» энергетики, законодатели определили ряд вариантов для решения проблем оплат», - цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК ВИЭ Мариса Куницкиса.



В компании также сообщают, что строительство первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт, с возможностью увеличения мощности станции до 564 МВТ, в Николаевской области является одним из наиболее перспективных проектов долгосрочной стратегии ДТЭК.

“Главная цель стратегии компании – планомерная декарбонизация украинской энергетики и достижение показателя «нулевых» выбросов до 2040 года для реализации целей «зеленого» соглашения (Green deal)», - подчеркнули в компании.