Искусственно заниженная отпускная цена на уголь государственных шахт не покрывает даже расходы на выплату заработной платы.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в комментарии изданию «Страна».

«На самом деле перспективных шахт в Украине практически не осталось. А этой зимой угольщиков окончательно добили - на фоне дефицита угля на ТЭС, шахтам предлагали за уголь всего 800-1300 гривен за тонну. Этих денег хватит разве что на электроэнергию, на зарплаты уже ничего не остается», - сообщил нардеп.

На искусственно заниженную цену продажи накладываются хронические неплатежи за уголь.

«К примеру, шахту имени Сургая уже отключают от электроэнергии, Стаханова - предупредили об отключении. Большинство шахт уже преодолели точку не возврата, их фактически убили», - заявил Волынец.

Напомним, ранее ICC Ukraine призвала руководство Министерства энергетики, Фонда госимущества и Государственной аудиторской службы безотлагательно проверить факты искусственного занижения цен реализации угля с государственных шахт.

При рыночной цене на уровне 1950-2000 грн/т государственные шахты продают уголь по 1650 грн/т.

Как сообщалось, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается путем прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.

Как известно, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.