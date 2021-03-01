Индия убрала Одесский национальный медицинский университет из списка ВУЗов, в которых рекомендуется учиться индийским студентам.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко в программе «Романенко. Беседы» во время разговора с футурологом Андреем Длигачем.

«Еще ряд украинских ВУЗов на подходе. Потому что гигантские взятки за все, безумная какая-то страховка, которая ничего не покрывает и действует 2 месяца только в самых элементарных случаях, а стоит 22 тысячи гривен. Поэтому с обучением (иностранцев в Украине, - ред.) это у нас тоже уже такой миф. Мы сами в себя поверили и сами себя убеждаем, что у нас все хорошо, а на самом деле у нас как раз не очень хорошо», - говорит эксперт.

По его словам, помимо России, у Украины есть и другие внешние угрозы с точки зрения технологических инноваций, которые возникли за счет того, что поднимаются Азия и Африка.

«И все это в себе несет очень много рисков для Украины. Потому что Турция, которая переоборудовала свои металлургические заводы, превратилась непосредственно в конкурента для украинских заводов. И сейчас в связи с карбоновым налогом в ЕС Турция меньше от этого проиграет, чем Украина, а может быть даже и выиграет. Турция построила большой газовый хаб, она превратилась в огромный газовый хаб», - констатирует он.

Романенко также рассказал, что скоро через Каспийское море начнут строить трубопровод из Туркменистана.

«И этот газ пойдет в Европу. Это публичное соглашение будет заключено через несколько дней. А это что означает? Что все надежды украинцев эксплуатировать дальше ГТС, как будто ничего не изменилось, это бред», - заявил эксперт.

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