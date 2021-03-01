Рост и децентрализация мегаполисов - будущее Украины на ближайшие годы.

Об этом в программе «Романенко. Беседы » сообщил футуролог Андрей Длигач.

«В Украине сейчас три трети - треть в сельской местности, треть в маленьких городах, треть в крупных городах», - описывает ситуацию эксперт. В то же время эти трети не равнозначны: так, мы видим вымирания сельской местности, упадок маленьких городков и процветания крупных городов.

Некоторые областные города Украины, по словам Андрея Длигача, могут стать городами «мирового кольца». Эксперт возлагает надежды на Харьков и Днепр как промышленные, технологические и студенческие центры страны. Львов в его глазах - город туризма, культуры и айти; свой путь экономического развития ищет и Одесса. А о столице Украины он говорит так: «Киев - универсальный город. Условно - украинский Берлин».

Будущее небольших городков футуролог видит только в случае выстраивания в кластеры, технопарки, индустриальные парки, или в туристической, или совсем другой сфере.

Будущее Украины на ближайшие годы Длигач описывает как миграцию: из сельской местности и небольших городов в большие и вообще за границу. В то же время он опровергает утверждение, что коронавирус заставит людей покинуть крупные города. «Рассказы о том, что сейчас ковид, нас заставят уехать из больших городов, мы все будем покупать таунхаусы в 100 км от города - это все миф. Этого не будет. Это вообще не тренд, и не антитренд - этого нет. Это мизерная флуктуация», - убежден эксперт.

Кроме однозначного роста мегаполисов Длигач прогнозирует также и их децентрализацию, что уже произошло с Киевом 6-7 лет назад. «Ничто не сводится только к Крещатику. Это не на Крещатике все происходит. Происходит на Позняках, на Оболони, в лавине. В общем, оно распределилось», - констатирует он. Такие же прогнозы футуролог высказывает и для Львова, и для Одессы.

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